Viki Gabor sięga do swoich muzycznych korzeni. Nowy singiel krakowskiej wokalistki to "Toxic Love"

Nowy singiel, podobnie jak jeden z największych hitów Viki – „Ramię w ramię” nagrany wraz z Kayah, to pełen energii hymn girl power. Choć jak opowiada artystka, sama jeszcze nie ma za sobą tytułowego „toxic love”, to do napisania tego numeru zainspirowały ją relacje z „przyjaciółmi”, którzy z czasem okazywali się zupełnie innymi osobami niż na początku znajomości.