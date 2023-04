Velo Huta znów rusza! Weź udział w wielkim rowerowym święcie i pikniku rodzinnym

Wiosna to czas, gdy rozpoczyna się sezon imprez plenerowych. Wśród nich jest również rodzinny piknik rowerowy organizowany przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. Wydarzenie to inauguruje przejazdy trasą Velo Huta. 22 kwietnia, w Dniu Ziemi, rowerowa parada wyruszy o godz. 14 z Placu przy Poczcie na osiedlu Willowym, a godzinę później rozpocznie się rodzinny piknik na placu przed Klubem Krzesławice (ul. Wańkowicza 17, wstęp wolny).

Parada rowerowa i piknik z atrakcjami

– W tym roku postanowiliśmy wrócić do korzeni! Imprezę, tak jak za pierwszym razem, rozpoczniemy paradą rowerową. Nie będzie to jednak zwykła parada, gdyż poprowadzi ją platforma, na której znajdą się artyści z grupy Wataha Drums. Grą na bębnach będą zagrzewać nas do jazdy! Podobnie jak w 2021 roku dotrzemy do Klubu w Krzesławicach, gdzie czekać będzie na nas szereg atrakcji – zapowiada Paweł Kalina.