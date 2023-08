Uszanowanie dla darów Nieba. Małopolscy rolnicy dziękują za tegoroczne plony. W Krakowie dożynki miejskie w Toniach i nie tylko Aleksandra Łabędź

Czas wakacji dla wielu to odpoczynek i urlop. Dla rolników z kolei to okres wytężonej pracy na roli. Chociaż coraz rzadziej można spotkać widok snopków na polach, to nie oznacza, że praca na roli przestała mieć znaczenie. Rolnicy w nowocześniejszy sposób, zbierają zboże za pomocą kombajnów, które trafia do silosów, a słoma zostaje zbelowana. Gdy jednak czas wielkiego wysiłku na polach dobiega końca, rolnicy wdzięczni za zebrane plony spotykają się na dożynkach i wspólnie świętują. W tym roku odbyły się jubileuszowe, 25. Dożynki Województwa Małopolskiego. Z kolei w niedzielę, 27 sierpnia będą świętować rolnicy z Krakowa. W stolicy Małopolski odbędą się aż 3 imprezy.