Dożynki gminno-uniwersyteckie w gospodarstwie rolniczym pod Krakowem. Częstowali chlebem, obdarowywali wieńcami i prezentowali sprzęt rolny

O tegorocznych zbiorach mówił nam także Jerzy Jaskiernia, kierownik uniwersyteckiego gospodarstwa doświadczalnego w Prusach.

- Zbiory zboża, w naszym przypadku pszenicy, którą uprawiamy na 32 hektarach są w tym roku udane, bo zebraliśmy 9 ton. Zaznaczę, że to uprawy na gruntach I i II klasy. Jednak z jakości zboża nie jesteśmy zadowoleni, bo we znaki dały się ciągłe deszcze padające przez dwa tygodnie przed zbiorami. To sprawiło, że zysk mamy na poziomie 750 zł za tonę, to znacznie mniej niż w ubiegłym roku, gdy sprzedawaliśmy po 1,4 tys. zł za tonę - porównuje ceny kierownik Jerzy Jaskiernia.