Unsound Festival ogłasza ostatnie nazwiska artystów i artystek oraz pełny program dzienny

Do muzycznego line-up’u dochodzą ostatnie nazwiska. Piernikowski zaprezentuje premierowe live show „Beyond the Echo of Time”, a sety didżejskie zaserwują: Olof Dreijer znany z The Knife, obecnie wydający solo w wytwórni Hessle Audio, Nídia z Lizbony, zaledwie dzień po premierze nowego albumu dla oficyny Príncipe oraz działająca w Paryżu OKO DJ, która słynie z zamiłowania do tego, co cudowne i dziwaczne.

Znamy już szczegóły finałowej imprezy, która odbędzie się w niedzielę 8 października, w podziemiach hotelu Forum. Najpierw mieścił się tam lokal ze striptizem, a potem 89 – dawny oficjalny klub festiwalu Unsound. Didżejskie sety zagrają w nim: Mica Levi, Nick León, k means, phil in a maze oraz jul.ci (nowa postać na krakowskiej scenie klubowej).