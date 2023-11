Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie już z odremontowanym wejściem i nie tylko ... Firma zrobiła więcej niż obiecywała!

- To jest ten moment, kiedy brakuje nam słów, żeby wyrazić naszą wdzięczność firmie Mostostal Kraków S.A. oraz firmom współpracującym przy remoncie konstrukcji stalowych nad wejściem głównym do szpitala. Zrobiliśmy to! Nie było łatwo, ale udało się. Dotarliśmy do końca remontu i możemy cieszyć się odświeżonym, odmalowanym i pięknie oświetlonym wejściem do szpitala - pisze w swoich social mediach Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.