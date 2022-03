Ukraiński duet Vellow: Śpiewanie sprawia, że jesteśmy jednym organizmem

- Pochodzicie ze Lwowa. Jak sobie radzicie w tym trudnym momencie dla Ukrainy?

- To są bardzo ciężkie czasy dla nas, nasza cała rodzina jest teraz we Lwowie, więc nieustannie martwimy się o rodziców, przyjaciół i całą Ukrainę. Dzwonimy do nich po tysiąc razy na dzień i dopiero kiedy słyszymy głos mamy, to nasze serca wracają na swoje miejsca. Teraz pomagamy uchodźcom z Ukrainy, zajmujemy sie kilkoma rodzinami paralelnie. Jednych przyjęliśmy do siebie, to rodzina z dzieckiem, znajomi naszych znajomych. Zresztą teraz dla nas każda osoba z Ukrainy to rodzina, tak samo jak i każda osoba z Polski. Czujemy jak silno nas wspieracie i jak nam pomagacie. Dziękujemy wam za to, jesteśmy dumne z waszego kraju.