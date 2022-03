Ukraina - Tak wygląda wojna. Poruszające zdjęcia z oblężonych miast i linii frontu Piotr Rąpalski

Pozycje obronne Żytomierza, zniszczone bloki mieszkalne Kijowa, produkcja koktajli Mołotowa w Użhorodzie, zniszczony lub przejęty rosyjski sprzęt na drogach dojazdowych do miast, tłumy ludzi ukrywających się w metrze przed rakietami - to przejmujące obrazy wojny, która trawi Ukrainę, wywołanej rosyjską agresją. Fotografowie pracujący dla ukraińskiej agencji UNIAN docierają w niebezpieczne miejsca, by utrwalić i pokazać przerażające oblicze konfliktu...