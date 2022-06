Uczta dla wielbicieli klasycznego hard rocka. Whitesnake i Europe wystąpili w krakowskiej Tauron Arenie

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

Whitesnake to zespół brytyjskiego wokalisty Davida Coverdale'a, który niegdyś śpiewał w Deep Purple. Grupa jest obecnie w trasie pożegnalnej trasie koncertowej. Jej jedynym przystankiem w Polsce była krakowska Tauron Arena. Grupa wystąpiłam w niedzielny wieczór, wykonując najważniejsze piosenki ze swego repertuary - w tym słynny przebój "Is This Love?". Gościem specjalnym koncertu była szwedzka formacja Europe, znana z nieśmiertelnego hitu "Final Countdown".