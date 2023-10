Tylko od początku roku w Krakowie zlikwidowano ponad 640 dzikich wysypisk. Miasto musiało zapłacić za to ponad 270 tys. zł.

Gdzie najczęściej pojawiają się dzikie wysypiska?

Regulacje prawne i obowiązki

Za wysypiska zlokalizowane na terenach należących do osób prywatnych odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. Reguluje to ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, za oczyszczanie terenu z zalegających odpadów odpowiada posiadacz odpadów.

Z kolei za usuwanie odpadów z terenów, które należą do Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, które nie są oddane w żadną formę użytkowania, płaci gmina. Koszt usunięcia 1 m3 odpadów z dzikiego wysypiska odpadów komunalnych to 207,76 zł brutto. Zatem koszt usunięcia 1304.95 m3 w tym roku (do końca sierpnia) to 271 364.35 zł.