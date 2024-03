Góra śmieci z rozbiórki altanek ogródkowych wciąż zalega przy ul. Petofiego. Sprawa usunięcia odpadów utknęła w... trybach administracyjnych

W toku tego postępowania 16.01.2024 r. przeprowadzono rozprawę administracyjną, w ramach której dokonano oględzin działek, ustalając również rodzaje składowanych tam odpadów.

- W związku z koniecznością dopełnienia przepisu art. 10 ustawy, który mówi iż: organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone. Przewidywany termin jego zakończenia to 15.04.2024 r. - dodaje Emilia Król.