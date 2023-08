Tygodniowy przegląd prasy 6.08.2023: Kraków, 30.07-5.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Mało optymistyczne prognozy pogody nie odstraszyły fanów formatu Męskie Granie, który już od 16:30 tłumnie ustawiali się w kolejce do wejścia na teren Muzeum Lotnictwa, gdzie w sobotę, 5 sierpnia odbywa się koncert finałowy krakowskiej edycji projektu Męskie Granie 2023. Wśród gwiazd, które pojawią się aż na dwóch scenach można wymienić m.in. Sorry Boys; Voo Voo feat. Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer; Vito Bambino, Zalewskiego, Yanna, Paulinę Przybysz i oczywiście wisieńkę na torcie, czyli koncert Męskie Granie Orkiestry 2023 w składzie: Igo, Mrozu i Vito Bambino. Koncertu nie powstrzymało nawet oberwanie chmury!

Depeche Mode porwało krakowską publiczność! Muzycy zagrali utwory z najnowszej płyty, ale ale takie hity jak "Personal Jesus", "Enjoy the silence" czy "Never Let Me Down Again" śpiewała z "Depeszami" cała Tauron Arena. Powiedzieć, że w Krakowie panowała niepowtarzalna atmosfera, to nic nie powiedzieć! Zobaczcie, co się działo na koncercie.

Mimo protestu mieszkańców trwają przygotowania pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wcześniej wycinano drzewa w rejonie ronda Młyńskiego, ostatnio zniknęły również te w rejonie parku wodnego i ronda Barei. Nowa ok. 4,5-kilometrowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST etap IV) połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, skracając czas dojazdu do centrum miasta o ok. 12 minut. Pasażerowie skorzystają z połączenia w 2025 roku.