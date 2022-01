Tygodniowy przegląd prasy 16.01.2022: Kraków, 9.01-15.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przegląd tygodnia: Kraków, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

Zainteresowani fortyfikacjami zwiedzali w sobotę (15 stycznia) fortu "Tonie" z profesjonalnymi przewodnikami. Na zwiedzających czekała również kuchnia polowa. Fort "Tonie" to jeden z najlepiej zachowanych obiektów Twierdzy Kraków, należy on też do najcenniejszych zabytków architektury militarnej w Europie.