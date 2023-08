Tuning Show Expo w Krakowie już niebawem. Będzie moc atrakcji

Największy monster truck na świecie!

Ma ponad 10 metrów długości, 3,5 metra wysokości i prawie tyle samo szerokości – mowa o największym na świecie monster trucku, który zbudowany został w Polsce na bazie japońskiego Nissana Titana. Podczas TUNING SHOW EXPO w EXPO Kraków będzie można nie tylko podziwiać pojazd, ale i skorzystać z przejazdu tą niesamowitą maszyną. Już samo wejście do kabiny jest budzącym adrenalinę przeżyciem, ponieważ aby dostać się do środka, trzeba wspiąć się po wysokich schodkach. Jedno jest pewne – przejazd największym potworem na świecie, gwarantuje niezapomniane emocje!

Strefa driftu, tuningu, car audio

Wiele ciekawych aktywności zaplanowanych jest również w strefach driftu, tuningu i car audio. W strefie driftu skorzystamy m.in. z drift TAXI, czyli przejazdów na prawym siedzeniu samochodu w widowiskowym, kontrolowanym poślizgu; w strefie tuningu na specjalnych stoiskach uczestnicy będą obserwować proces profesjonalnego oklejania aut, a następnie zostaną zaproszeni do spróbowania swoich sił np. w przyciemnianiu szyb samochodu; w strefie car audio odbędą się ostatnie w sezonie 2023 zawody PASCA rozgrywane według formatu PROPPER DROPPERS, dB RACE, a także odbędzie się turniej FANATICAAUDIO COMPETITION. A jeśli emocji nadal będzie mało, to z pewnością dostarczą ich symulatory wyścigowe, które pozwolą siąść za sterami najszybszych maszyn na świecie.

Goście specjalni!

Sercem wydarzenia będzie Scena Główna, na której spotkamy gwiazdy motorsportu i popularnych twórców treści internetowych. Udział w imprezie potwierdził m.in. Sebastian Kraszewski prowadzący kanał motoryzacyjny Kickster TV – bez wątpienia jedna z największych YouTube’owych gwiazd w Polsce, znany ze swojego poczucia humoru i luźnego podejścia do motoryzacji. Spotkamy również Grzegorza Leszko – prowadzącego kanał Leszko TV – youtubera i twórcę motoryzacyjnego; Damiana Kurcza – youtubera, który opowie o pasji do budowania samochodów wyścigowych, Aleksandra Pelikańskiego znanego jako Młody Pelikan oraz Kubę Święcha – młodych kierowców rajdowych. TUNING SHOW EXPO będzie fantastyczną okazją nie tylko do poznania ulubionych postaci ze świata motoryzacji, ale i do zbicia z nimi przysłowiowej „piątki”.