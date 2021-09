Trwają prace nad Planetą Lem. Architekci: "chcieliśmy uniknąć dosłowności"

W przypadające na ten rok 100-lecie urodzin Stanisława Lema może ruszyć budowa poświęconego mu centrum literackiego. Planeta Lem będzie - zgodnie z projektem - wielofunkcyjnym centrum literackim o profilu edukacyjno-społecznym. Na miejscu będą się odbywać wydarzenia festiwalowe oraz inicjatywy literackie, a także wydarzenia z pogranicza kultury, nauki czy ekologii.

To ma być wizytówka literackiego Krakowa, ale też ma być wizytówką miasta kreatywnego, które wielką uwagę przywiązuje do wyzwalania kreatywności swoich mieszkańców - mówił podczas spotkania w ramach festiwalu Bomba Megabitowa Pełnomocnik Prezydenta miasta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski. - Ale Centrum ma być też miejscem realizowania celów zrównoważonego rozwoju, też w tych kwestiach, które domagają się największych interwencji, jak zmiany klimatyczne, przeciwdziałanie erozji więzi społecznych, zagrożenia i szanse Internetu, globalizacja. Chcielibyśmy, żeby to było też miejsce festiwalowe, miejsce współpracy wielu środowisk, które ma także ważny program edukacyjny.