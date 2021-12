Trudne dzieciństwo w czasach dzikiego kapitalizmu. "Powrót do tamtych dni" w krakowskich kinach od 10 grudnia

„Powrót do tamtych dni” w reżyserii Konrada Aksinowicza to wyjątkowy list miłosny do minionych lat dzieciństwa, ale też trudna historia walki z alkoholizmem ukochanego ojca. Historia, która wydarzyła się naprawdę. Reżyser filmu, Konrad Aksinowicz, poprzez tę produkcję nie tylko wraca do przeszłości, ale też rozlicza się z nią.

- Mój ojciec wyjechał do Kanady w nadziei na lepsze jutro. Plan był taki, że do niego dołączymy. Wrócił po roku i choć przekonywał, że występował w teatrze polonijnym, widziałem zdjęcia, tylko kiedy sprzątał. Jemu jako inteligentowi trudno było się w tym odnaleźć. Miałem dużo Lego, ojciec przywoził fajne płyty, ale też pił. To taki mój powrót do dzieciństwa – mówi reżyser.

Jest początek lat 90. Czternastoletni Tomek mieszka wraz z matką na jednym z wielkomiejskich osiedli. Chłopiec, podobnie jak wielu rówieśników, wychowuje się bez ojca, który wyemigrował do USA, aby zarobić na rodzinę. Pewnego dnia Alek nieoczekiwanie staje jednak w drzwiach rodzinnego mieszkania. Wraz z nim w życiu Tomka pojawia się kolorowy telewizor, klocki Lego, buty Nike i wymarzony magnetowid. Szczęście Malinowskich nie trwa jednak długo.