Trasa Łagiewnicka. Powstaje drugi tunel tramwajowy w Krakowie ZDJĘCIA]

Tunel to część nowej trasy tramwajowej (powstającej w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej) biegnącej z pętli w Kurdwanowie do ul. Zakopiańskiej. To będzie więc drugi tunel tramwajowy w Krakowie po tym od ronda Mogilskiego przez Dworzec Główny do przystanku "Politechnika".

Trasa Łagiewnicka o długości 3,5 km ma przebiegać od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r.

Tunele Trasy Łagiewnickiej:

- pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta – ok. 200 m

- dwa w rejonie Białych Mórz, między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II – tunel drogowy i biegnący obok niego

tunel tramwajowy będą mieć długość ponad 600 m każdy

- pod ul. Zakopiańską – ok. 60 m

- od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową – ponad 500 m

- pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i ul. 8 Pułku Ułanów – ok. 22 m

- pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj – ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej.