Tragedia przy moście Dębnickim. Czy musiało do tego dojść? List do redakcji

Czy ten tragiczny wypadek, który wydarzył się w Krakowie w nocy z piątku na sobotę przy moście Dębnickim, naprawdę musiał się wydarzyć? Czy miasto również nie ponosi w tym winy?

Jak można przeczytać w internecie, usportowiony samochód marki Renault Megane, który dachował przy moście Dębnickim, nie od tygodni, nie od miesięcy, ale od lat brał udział w szalonych jazdach po krakowskich ulicach. Ale przecież nie on jeden.

Czy policji znane są miejsca zlotów tzw. "rajdowców"? Jeśli nie, to może niech zapytają mieszkańców Krakowa i w końcu coś z tym zrobią. Ja podpowiem, że jednym z tych miejsc jest parking przy centrum handlowym przy ul. Kapelanka na Ruczaju, albo parking przy centrum handlowym Atut przy ul. Bunscha, gdzie co jakiś czas dochodzi do nocnych wyścigów samochodów. Takich miejsc w Krakowie jest znacznie więcej i policja powinna nie tylko posiadać wiedzę na ten temat, ale również podejmować działania prewencyjne.