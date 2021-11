TOP pomysłów na niestandardowy prezent na Mikołajki

O tej porze roku trzeba szczególnie dbać o zdrowie. To, co jemy, zdrowa dieta - to podstawa. Nie od dziś wiadomo, że miód to samo zdrowie. Trudno przecenić jego właściwości! To jeden z najzdrowszych i najbardziej wartościowych naturalnych produktów znanych człowiekowi, a jednocześnie – najsłodszy naturalny medykament.

Miód to naturalna suplementacja, najlepsza i najzdrowsza Pixabay

Miód najbardziej znany jest ze swych właściwości antybakteryjnych. Pomaga w walce z przeziębieniem i grypą. Wspomaga również układ krwionośny, jest wprost nieoceniony w walce z miażdżycą, a dzięki dużej zawartości żelaza wybitnie przyczynia się do wspomagania pracy serca.

Miód działa pozytywnie na układ pokarmowy, wspomaga przemianę materii oraz posiada właściwości odtruwające wątrobę. Dowiedziono, że miód uspokaja, ułatwia zasypianie, pomaga w walce z alergią. Wzbogaca dietę w niezbędne aminokwasy, cukry proste, mikroelementy, witaminy i hormony. To naturalna suplementacja, najlepsza i najzdrowsza.