To może być jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów roku. Krakowska premiera "Wesela" Smarzowskiego w kinie Kijów

Wojciech Smarzowski zadebiutował w 2004 roku kinowym filmem "Wesele". Odbił się on szerokim echem w Polsce i rozpoczął udaną karierę reżysera. Potem nakręcił on takie obrazy, jak "Dom zły", "Drogówka", "Katyń" czy "Kler". Spotkały się one z dużym zainteresowaniem widzów i pochlebnymi ocenami krytyki. W 2019 roku Smarzowski postanowił powrócić do fabularnego pomysłu ze swego debiutu i ponownie nakręcić film, którego akcja będzie się rozgrywała podczas typowego polskiego wesela.

Gromada podchmielonych gości szaleje na parkiecie w rytm disco-polo, druhny zacięcie rywalizują ze sobą w konkursach, ktoś nagrywa wideo życzenia dla młodej pary. Panna młoda w zaawansowanej ciąży, zdecydowana na emigrację, z rosnącym niepokojem obserwuje wybryki męża. Jej ojciec, lokalny biznesmen Rysiek, tej nocy też ma więcej zmartwień niż tylko zamieszanie wokół ślubu córki. Interes życia wisi na włosku, a w tle są nie tylko wielkie pieniądze, ale także szczęście jego najbliższych.