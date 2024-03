Tłumy na ulicach miasta. Na wspólnej modlitwie podczas 18. Nowohuckiej Drogi Krzyżowej zebrało się wiele osób

Na zakończenie Nowohuckiej Drogi Krzyżowej bp Robert Chrząszcz przypomniał, że Chrystus umarł za grzechy ludzkie i każdy człowiek jest winien Jego śmierci.

– Ważne, byśmy nie tylko odpowiadali sobie na pytanie, które dziś padło: „Kim w tym roku był dla mnie Jezus?”. O wiele ważniejsze jest pytanie, także w nadchodzącym Wielkim Tygodniu, kim będzie. Jak będą wyglądały moje wybory i jak potoczy się moje życie – to zależy od odpowiedzi na pytanie: „Kim ma być dla mnie Jezus?” – zauważył bp Chrząszcz i dodał: Żyjemy w trudnych czasach, ale Droga Krzyżowa uczy nas, że to, co trudne, ma sens – wskazał i przypomniał słowa św. Jana Pawła II który w Częstochowie mówił do młodych: „Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. – Wymagajmy od siebie. Starajmy się żyć przy Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa – zachęcił krakowski biskup pomocniczy. Następnie pobłogosławił wiernych relikwiami Krzyża Świętego.