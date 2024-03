Droga krzyżowa na ulicach Myślenic. Szli z przesłaniem: "Pokój mój daję wam...". Zobacz niezwykłe zdjęcia tego misterium Barbara Ciryt

To była Jubileuszowa 25. Droga Krzyżowa ulicami Myślenic. W piątek, 15 marca wieczorem, mieszkańcy podkrakowskiego miasta jak co roku wyruszyli na ulice. Szli za Chrystusem, za krzyżem i modlili się o pokój na świecie, a także za swoją Ojczyznę. Droga jak co roku zgromadziła rzesze ludzi. I tak jest od ćwierćwiecza. Sceny z męki Pańskiej "zawodowo" odgrywali aktorzy amatorzy, wśród nich bardzo wielu młodych ludzi. Misterium Męki Pańskiej w drodze w Myślenicach odbywa się od lat 90-tych XX wieku.