Tłumy na majówce u stóp Wawelu. Niczego tu nie brakuje i można wesprzeć zwierzaki lub też porozmawiać z kocim behawiorystą Aleksandra Łabędź

Pogoda zrobiła pozytywnego psikusa i tym samym przyciągnęła tłumy na bulwar Czerwieński w Krakowie. Nie bez powodu wszyscy w ostatnich dniach tutaj lgną, bo jest po co. Na "Majówce nad Wisłą" na odwiedzających podnóża Wawelu można znaleźć kilkadziesiąt kolorowych stoisk wypełnionych po brzegi regionalnym asortymentem. Ponadto można tu również trafić na stoiska dwóch fundacji, które wspierają zwierzaki. Na najmłodszych spacerowiczów odwiedzających to miejsce czekają również warsztaty, gry i zabawy. Wydarzenie będzie trwało do 3 maja.