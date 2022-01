The Royal Moscow Ballet zachwyci mistrzowskim wykonaniem “Jeziora łabędziego” w Krakowie

The Royal Moscow Ballet, znany na całym świecie ze swoich spektakli pełnych niesamowitych akrobacji, skoków i piruetów, zawita do Polski już w lutym. Najlepszy moskiewski balet oczaruje widzów spektaklem “Jezioro łabędzie” również w Krakowie - 4 lutego w Centrum Kongresowym ICE.

FLESZ - Szczepionka na starość coraz bliżej?

Znane na całym świecie spektakle The Royal Moscow Ballet od lat cieszą się ogromną popularnością, wypełniając sale koncertowe po brzegi. Rekordowe występy formacji przyciągały tłumy porównywalne do tych, które gromadziły koncerty największych gwiazd rocka. Zespół, który w precyzji i gracji swoich baletnic nie ma sobie równych, gromadzi tylko najzdolniejszych tancerzy z dyplomami prestiżowych szkół baletowych w Rosji. Nad świetnością wszystkich spektakli The Royal Moscow Ballet czuwają jego założyciele Anatoly Emalianov i Anna Alexidze - wyjątkowi tancerze nagrodzeni Orderami Diagilewa „za wkład dla kultury rosyjskiej”. Połączenie mistrzostwa tych mentorów oraz perfekcyjnego warsztatu tancerzy przekłada się na najwyższą jakość, jaką The Royal Moscow Ballet prezentuje przy każdym występie.

To już 25 lat

Dokładnie w tym roku The Royal Moscow Ballet obchodzi jubileusz - 25 rocznicę powstania. Zespół, który w tym czasie zjeździł ze swoimi występami cały świat, został założony przez Anatolya Emelianova i Annę Alexidze w 1997. Przez te 25 lat The Royal Moscow Ballet zaskarbił sobie szacunek baletowych miłośników i znawców.

Pierwszy rosyjski balet we wschodniej Afryce

The Royal Moscow Ballet to pierwszy rosyjski balet, który wyruszył w trasę po wschodniej Afryce! Wystąpił wtedy w krajach takich jak: Zambia, Tanzania czy Kenia, gromadząc największe osobistości tych regionów w tym nawet samego prezydenta Zambii! Właśnie tam tancerze z The Royal Moscow Ballet wystąpili na wyjątkowej scenie usytuowanej zaraz przy Wodospadzie Wiktorii, a po zakończonym występie zaskoczyli publiczność, wskakując dla ochłody prosto do wody.

Od 50 do 80 kostiumów w jednym spektaklu

Misterne kostiumy to nieodłączna część baletowych przedstawień, która nadaje spektaklom niepowtarzalnego, magicznego klimatu. Niektórzy widzowie przyznają nawet, że na balet wybierają się nie tylko dla samego tańca, ale i po to by podziwiać sceniczne kreacje! Dlatego aż tyle z nich - od 50 do 80 strojów - jest wykorzystywane na każdym spektaklu The Royal Moscow Ballet.

7 godzin ćwiczeń dziennie

Tancerze z The Royal Moscow Ballet to absolutni profesjonaliści, którzy od najmłodszych lat spędzali długie godziny na salach treningowych najlepszych szkół baletowych w Rosji. Teraz jako zawodowcy, nadal trenują po 7 godzin każdego dnia! W balecie to właśnie wypracowana perfekcja ruchów tancerzy robi największe wrażenie.

Od 5 do 10 pointów rocznie zużytych przez główną balerinę

Pointy to najważniejsze narzędzie pracy tancerzy baletowych. Ich niewiarygodne akrobacje i popisy sceniczne wymagają solidnego wsparcia w obuwiu baletnicy. Nic więc dziwnego, że tyle ich par ulega zniszczeniu podczas długich, światowych tras The Royal Moscow Ballet.

18°C na scenie i 22°C w garderobach

Choć tancerze na wszystkich spektaklach rozgrzewając publikę do czerwoności swoim akrobacjami, ważne jest aby na scenie panowała wyjściowo odpowiednio wysoka temperatura. Przy nieziemskim wysiłku, jaki w swoje występy wkładają tancerze, zapewnienie odpowiednich warunków dla pracy ich mięśni to absolutna konieczność.

Żadnych konkursów czy festiwali