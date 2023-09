Terytorialsi, czyli antidotum na kryzys. Wspierają społeczeństwo i dzielą tradycje Armii Krajowej

Swoje święto Terytorialsi obchodzą w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. WOT dziedziczy tradycje najlepiej zorganizowanego ruchu oporu w Europie. To zobowiązuje?

- St. kpr. Maciej Mazurowski: Zobowiązuje i motywuje. Dziedziczenie tradycji Armii Krajowej to zaszczyt, ale też obowiązek i wyzwanie – do codziennej pracy nad sobą, do podnoszenia swoich umiejętności. Dlatego nasze ćwiczenia nie służą, jak to się mówi, „wytapianiu czasu”, a wprost przeciwnie – staramy się wykorzystywać każdą chwilę, ćwicząc działania, które pozwalają być skuteczniejszym na polu walki, ale też efektywniej wspierać społeczeństwo w czasie klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych wydarzeń. Nasza Brygada wspiera i stara się otaczać opieką Weteranów, czerpać z ich dziedzictwa. Staramy się kultywować pamięć o ludziach, którzy dla dobra Ojczyzny, położyli na szali swoje życie.

Dlaczego ochotnicy wstępują do WOT? Kiedy i dlaczego wstąpiłeś do tej formacji?

- St. kpr. Maciej Mazurowski: Ilu ludzi tyle różnych pobudek, oczekiwań i motywacji osobistych. Chęć służenia Ojczyźnie, realizacja marzeń, rozwój osobisty... U wielu osób ważne są też tradycje rodzinne. Tak też było w moim przypadku. Brat pradziadka – kapitan w Siłach Zbrojnych na Zachodzie, weteran spod Monte Cassino, Ankony i Bolonii, brat babci w Legionach, artylerzysta, uczestnik Bitwy Warszawskiej, dziadek- kresowiak, żołnierz II Armii WP, odznaczony za walki o Wał Pomorski i Kołobrzeg. Nawet ś.p. tato – kpr. pchor. po studium wojskowym, wieloletni Obrońca Wojskowy... Dla mnie losy moich przodków to zobowiązanie wobec Ojczyzny, której w mojej rodzinie służy się od pokoleń. Na służbę w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zdecydowałem się ze względu na możliwość pogodzenia życia zawodowego i służby wojskowej. Nie był to jednak mój pierwszy kontakt z Wojskiem. Do brygady wstępowałem już jako podoficer, absolwent poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. W 11 MBOT służę od roku 2018, pierwszego roku jej istnienia.