Ten festiwal łamie stereotypy. Startuje 62. Krakowski Festiwal Filmowy [ROZMOWA]

Dokument to gatunek filmu najszybciej odpowiadający i opowiadający problemy rzeczywistości, czy wśród filmów, które zostaną zaprezentowane podczas tegorocznej edycji festiwalu, są tematy wspólne podejmowane przez twórców?

Rzeczywiście, film dokumentalny mówi o tym, co sie dzieje naprawdę. To specyficzna sztuka filmową, którą warto poznać, ponieważ z tych filmów dowiadujemy się, co jest ważne dla ludzi a całym świecie, co jest trudne, wesołe, istotne. Film dokumentalny to takie zwierciadło, w którym możemy się przejrzeć. Trudno powiedzieć, czy jest w tym roku wspólny mianownik… na pewno dotarły do nas filmy, które mówią o czasie pandemii. W festiwalowych dokumentach dominują opowieści o ludziach, których prezentujemy na pierwszym planie, bardzo ciekawych osobowościach, opowiadających poprzez swoje historie o tym, co się dzieje w tle: o wielkich, trudnych konfliktach, problemach społecznych. Wiemy, że najbardziej interesujące są historie zwykłych ludzi i to o nich opowiadamy i takie właśnie filmy wybraliśmy do tegorocznego programu.