Tegoroczna edycja festiwalu muzyki współczesnej Sacrum Profanum odbędzie się we wrześniu i listopadzie pod hasłem "Multiwersum"

– Festiwal Sacrum Profanum przez ponad dwadzieścia lat działalności zyskał renomę jednego z najbardziej intrygujących wydarzeń kulturalnych w Polsce. To festiwal nieustannych poszukiwań, którym w tym roku przewodzić będzie hasło "Multiwersum". Rozumiemy je nie tylko jako rzeczywistość realną i cyfrową, ale także prywatną, rodzinną, publiczną i zawodową. Jako wielość światów oraz naszych twarzy i ról społecznych, które na co dzień odgrywamy - mówi Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizującego festiwal.

Sacrum Profanum już w nazwę wpisane ma łączenie przeciwstawnych światów i budowanie między nimi połączeń. Tak będzie i w tym roku - hasło "Multiwersum" oznacza próbę pogodzenia różnych gatunków: muzyki współczesnej, improwizowanego jazzu i eksperymentalnej elektroniki. To także nader trafna metafora dzisiejszej codzienności, w której każdy z nas odnajduje siebie w wielu uniwersach naraz.

Termin "multiwersum" wywodzi się z komiksowych opowieści o superbohaterach w stylu Supermana czy Batmana. I tutaj organizatorzy festiwalu znaleźli zaskakujące paralele.

- Czy obecnie to artyści stali się superbohaterami naszych czasów? W dobie wielu kryzysów – społecznego, gospodarczego i wojny – w czasie ograniczonego zaufania społecznego i głębokich podziałów. Czy to nie w ich twórczości właśnie możemy szukać pokrzepienia lub wskazówek do interpretacji i rozumienia złożoności dzisiejszego świata? Świata, który każdy z nas widzi i rozumie inaczej, zgodnie z informacjami i podaniami przekazywanymi w naszych własnych zindywidualizowanych i zatomizowanych bańkach – tłumaczy Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny Sacrum Profanum.

Ta próba łączenia różnych światów sprawiła, że KBF podjął przy organizacji tegorocznej edycji festiwalu współpracę z fundacją Avant Art. Dzięki temu zobaczymy na Sacrum Profanum efekty działania pilotowanego przez nią projektu In Between Norway & Poland. To oznacza, że na festwialu wystąpi Ensemble E – międzynarodowy zespół artystów i muzyków działających na polach współczesnej muzyki eksperymentalnej, noise’u, improwizacji, folku, free jazzu i innych tradycji muzycznych.