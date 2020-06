Teatr Łaźnia Nowa wraca do gry głośnym spektaklem „Konformista 2029”

Czy normalność to przeciętność? Czy koniunkturalizm to konformizm? I co wspólnego ma rzeź i melancholia? – pytają twórcy spektaklu „Konformista 2029”, którym Łaźnia Nowa wraca na deski teatru po czasie społecznej izolacji.

FLESZ - W jaki sposób wybierzemy prezydenta? Marcel Klerykoski chce być taki jak wszyscy. Idzie za tłumem. Nie interesuje go przygoda życia, ryzyko jakie ze sobą niesie. Uważa, że wolność jest przereklamowana. Szuka gotowych odpowiedzi, zwalniających go z odpowiedzialności i dających pozorne poczucie bezpieczeństwa. Wie, że większość ma rację. „Konformistę” znamy z legendarnej, wydanej w 1951 r. powieści Alberto Moravii oraz kultowego filmu Bernardo Bertolucciego, nagrodzonego na Berlinale w 1970 roku. W czasie pandemii spektakl zainspirowany powieścią Moravii był pierwszą sztuką wyemitowaną w mediach „na żywo” przez nowohucki teatr. Podczas transmisji live w sieci obejrzało go wówczas prawie dwa tysiące widzów. W jeden wieczór udostępnione nagranie archiwalne miał blisko 11 tysięcy wyświetleń. Teraz „Konformistę 2029” będzie można obejrzeć w murach teatru. To pierwsza sztuka wystawiana na deskach ponownie otwartej Łaźni Nowej. Spektakl w scenicznej adaptacji Mateusza Pakuły i reżyserii Bartosza Szydłowskiego widzowie zobaczą w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę (26-28 czerwca) w teatrze na Osiedlu Szkolnym 25. - Konformizm to utracona szansa na marzenie, wolność, przestrzeń rozwoju. To zanegowanie namiętności życia w całym jego bogactwie. To lęk przed samym sobą, maska przetrwania w byle jakich okolicznościach – mówił po premierze spektaklu w 2018 roku reżyser i dyrektor artystyczny teatru Bartosz Szydłowski. Od tego czasu spektakl otrzymał szereg wyróżnień, w tym wiele w zestawieniu „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018" miesięcznika TEATR. Jury doceniło sztukę w takich kategoriach, jak najlepsze przedstawienie, najlepsza rola męska, najlepsza adaptacja teatralna (opracowanie tekstu), najlepsza scenografia, najlepsza choreografia oraz najlepsza muzyka.

Szymon Czacki za rolę w "Konformiście 2029" odebrał również pierwszą nagrodę aktorską za najlepszą rolę męską na 11. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia. Na scenie wystąpią: Hanna Bieluszko, Iwona Budner, Szymon Czacki, Zygmunt Józefczak, Roman Gancarczyk , Marcin Kalisz, Oscar Mafa, Anna Paruszyńska, Marta Zięba, Dominik Stroka.

Adaptacja: Mateusz Pakuła, reżyseria: Bartosz Szydłowski, scenografia, kostiumy, światła: Małgorzata Szydłowska, muzyka: Dominik Strycharski, wideo: Dawid Kozłowski, choreografia: Dominika Knapik. Czytaj także Najmodniejsze fryzury damskie w 2020 r. Prawdziwe hity!

Tak wyglądał Kraków zaledwie 10 lat temu. Takie życie już nie wróci... [ZDJĘCIA]

Tłumy w Energylandii. Zabawa w nowej rzeczywistości! [FOTO]

Tak karmią w krakowskich szpitalach [ZDJĘCIA OD PACJENTÓW]

Najgłupsze zachowania kierowców. Też tak robisz?

Ile zarabiają pracownicy służby zdrowia? LISTA PŁAC Wideo