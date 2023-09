Teatr KTO rusza z cyklem spektakli i warsztatów dla dzieci Anna Piątkowska

Od października w każdą niedzielę Teatr KTO zaprosi do swojej siedziby najmłodszych na spektakle stworzone z myślą o nich. "Unikatowy cykl spektakli przeznaczony dla najmłodszych widzów to jedyna w swoim rodzaju okazja do odkrycia teatru i doświadczania świata z wielu perspektyw." - zapowiada cykl "KTO zostawia ślady?" teatr przy ul. Zamoyskiego.