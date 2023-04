Te maluchy trafiły do schroniska KTOZ akurat w Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Wiele nowych przyjęć zwierzaków Aleksandra Łabędź

4 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. W schronisku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami było dzisiaj jedno marzenie - by obchodzić ten dzień z dużą liczbą odpowiedzialnych adopcji. Tymczasem jednak życie napisało swój scenariusz. Do schroniska KTOZ trafiło właśnie dzisiaj wiele zwierzaków. Na nowy dom czeka teraz wiele przepięknych maleństw. Aktualnie w KTOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie na adopcję czeka 380 psów i 131 kotów. Do schroniska można przyjechać codziennie (również w weekendy i święta) w godzinach 10-14 i 15-17.