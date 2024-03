Krzysztof Kwarciak prezentuje 6 pomysłów na poprawę sytuacji bezdomnych zwierząt w Krakowie

Same schroniska nie rozwiążą problemu

- Choć ważne jest poprawianie warunków czworonogów mieszkających w schronisku przy Rybnej to uważam, że polityka miasta powinna się skupiać na tym, aby jak najmniej zwierzaków przebywało w zamknięciu, a do tego konieczne są działania wykraczające poza utarte schematy. Swoją inicjatywą chciałbym zwrócić uwagę, że jednym z kluczowych zadań samorządu jest pomoc bezdomnym psom i kotom. W ferworze kampanii wyborczej temat jest niestety mało obecny w dyskusji publicznej - mówi Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków!

Kandydat na do Rady Miasta Krakowa proponuje wprowadzenie sześciu rozwiązań, które miałyby ograniczyć problem bezdomności wśród zwierząt, wskazując przy tym na brak wystarczających działań, które dotychczas podejmowało miasto. -W ostatnich latach władze miasta często odrzucały postulaty mieszkańców i organizacji pozarządowych podczas procedowania uchwalanego, co roku miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, a wiele zmian wydarzyło się tylko dzięki oddolnym inicjatywom z budżetu obywatelskiego jak mój ogólnomiejski projekt ,,Zadbajmy o bezdomne koty!" i jego kolejne edycje - wylicza Kwarciak.

1. Zwierzaki Przyjaciółmi podopiecznych DPS-ów

- Moim zdaniem warto rozważyć możliwość współpracy domów pomocy społecznej ze schroniskiem dla zwierząt. Być może niektóre bezpańskie pupile mógłby zamieszkać w ośrodkach. Towarzystwo czworonogów umiliłoby życie pensjonariuszom, a psy i koty znalazłyby swój dom. Korzyści byłyby obopólne. Obecnie zdarza się, że pensjonariusze DPS-ów muszą oddać do adopcji swoje pupile przed przyjęciem do ośrodka, bo niektóre placówki bardzo rygorystycznie podchodzą do obecności zwierząt. Rozstania często bywają bolesne - wyjaśnia Kwarciak.