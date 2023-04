Tatry. Tatrzański Park Narodowy będzie zarabiał na... sprzedaży lodów przy szlakach

TPN chce za wydzierżawić wszystkie trzy punkty jednemu najemcy, a minimalny czynsz ma wynieść 54 tys. zł. Przy czym czynsz to prowizja od prognozowanego zysku ze sprzedaży lodów. Co ciekawe, TPN szuka dużego gracza. A do dlatego, że do przetargu może przystąpić firma, która działa min. od trzech lat i w latach 2020-2022 wykaże wysokości obrotów nie mniejszą niż aż 30 mln zł.