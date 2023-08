Targi Sztuki Ludowej na Rynku Głównym bardziej krakowskie

Nasze Targi przeszły znaczną metamorfozę, przede wszystkim zyskując nową infrastrukturę oraz nowych wystawców. Wzbogaciliśmy również komponent artystyczny i kulturalny wydarzenia, ponieważ zależy nam bardzo na zainteresowaniu ze strony współczesnych odbiorców rękodzieła i rzemiosła artystycznego, a nie tylko na entuzjastach tradycyjnej sztuki ludowej. Przyświeca nam idea zrównoważonego rozwoju, w poczuciu szacunku dla dziedzictwa kulturowego. Naszym celem jest, aby Targi były wydarzeniem komplementarnym, a także dostosowanym do potrzeb oraz oczekiwań szerszego grona osób, które odwiedzają Rynek Główny. Okres pandemii, który był niezwykle trudny, ale i zarazem bardzo refleksyjny dla naszej działalności, stanowił tym samym impuls do przedefiniowania Targów. Aktualnie skupiamy się bardziej na mieszkańcach Krakowa. Dążymy do tego, aby wszyscy krakowianie znaleźli na Targach coś dla siebie, dlatego też zapraszamy lokalnych artystów, rękodzielników i rzemieślników, aby prezentowali swoje unikatowe prace, ukazując bogactwo rzemiosła i rękodzieła kultywowanego w Krakowie. Pragniemy, aby Targi stanowiły platformę wymiany krakowskich doświadczeń kulturowych. Ostatecznie, nasze Targi mają na celu tworzenie przestrzeni, gdzie nowoczesność łączy się z tradycją, a różnorodność wystawców i programu artystycznego zaspokoi oczekiwania każdego, kto odwiedzi Rynek Główny. Chcemy, aby Targi stały się miejscem inspiracji, spotkań i odkryć zarówno dla mieszkańców, jak i gości Krakowa.

Co zatem krakowianie znajdą na Targach? Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej goszczą na Rynku Głównym od 1973 roku, z kilkuletnią przerwą na okres transformacji ustrojowej. Przez te wszystkie lata udowodniły, że są integralną częścią życia kulturalnego naszego miasta, a także gwarantem możliwości nabycia wysokojakościowego asortymentu. Dziś, oprócz tego, o czym wspomniałem, czyli prezentacji krakowskich twórców, mieszkańcy miasta znajdą na Targach przede wszystkim produkty, które będą mogli wykorzystać na co dzień, jak np. elementy garderoby: odzież lnianą, torebki, biżuterię ręcznie ze złota, srebra, żywicy z kamieni naturalnych, wyroby wyplatane ze sznurka, kapelusze, biżuteria, dzbany, kosze. Czy elementy wystroju wnętrz: rzeźby, koronki, ceramikę użytkową, ale też regionalne produkty spożywcze.

Targi kojarzone są przede wszystkim z kramami, które w sierpniu stają na Rynku, ale sprowadzają się wyłącznie do prezentacji i sprzedaży towarów. Centralnym punktem jest przecież scena. Targi stanowią niezwykłe wydarzenie o charakterze kulturalno-handlowym, ale płaszczyzna kulturalno-edukacyjna pełni tu istotną rolę, ukazując bogaty program artystyczny, obejmujący zarówno występy zespołów prezentujących tradycyjne pieśni i tańce, jak i nowoczesne interpretacje dziedzictwa regionalnego przez krakowskich artystów. Szczególnie istotne jest podkreślenie roli tradycji oraz twórców, którzy przekazują swoje niezwykle cenne techniki z pokolenia na pokolenie. W ramach tego kontekstu istotnym elementem jest ukazanie procesu twórczego. Na przykład, możemy zobaczyć, jak wygląda proces powstania krakowskiej koronki klockowej, jak powstają wyjątkowe wyroby zabawkarstwa żywiecko-suskiego, jak ręcznie tworzone są wyjątkowe plecionki czy subtelne dzieła koronki frywolitkowej. To także okazja do pokazania wyjątkowych zdolności artystów pracujących nad rzeźbami drewnianymi oraz ceramicznymi.

Mówimy o Krakowie i Małopolsce, ale na Targach goszczą także artyści zagraniczni.

Kraków, jest miasto o międzynarodowym charakterze, dlatego zapraszamy też do udziału m.in. zespoły ze Słowacji, Węgier, Ukrainy. Nasza inicjatywa skupia się na prezentacji zarówno kultury pogranicza, jak i regionu, w którym osadzone jest Polska. Poprzez to dążymy do ukazania gościom Targów, że piękno kultury nie jest jedynie naszą domeną – nasi sąsiedzi i nie tylko, również posiadają wiele fascynujących elementów do zaprezentowania. W ramach tegorocznego Letniego Festiwalu Pieśni i Tańca, towarzyszącego Targom, mamy przyjemność gościć zespoły m.in. z Turcji, Izraela, Chorwacji, Litwy, Łotwy.

Na Rynku stoi sporo kramów, na co w tym gąszczu zwrócić szczególną uwagę, pana zdaniem?

Na wszystko co wiąże się z rękodziełem i rzemiosłem w tym nowoczesnym wydaniu tworzonym z poszanowaniem do tradycji. Polecam również, żeby odwiedzili państwo tych twórców, którzy biorą udział w Targach niemal od samego początku, którzy od połowy lat 70 XX w. przyjeżdżają do nas i wciąż mają siłę, pasję oraz chęci, by tworzyć i nierzadko prezentować swoje wyroby tylko raz do roku - właśnie tu na krakowskim Rynku Głównym, w otoczeniu historycznych symboli i w obecności licznej rzeszy zainteresowanych.