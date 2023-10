Targi Artystów i Designerów „Nówka Sztuka”: polska sztuka i design w najlepszym wydaniu od 4 do 5 listopada w Krakowie

4 i 5 listopada w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się szósta edycja Targów Artystów i Designerów „Nówka Sztuka”. Będzie to dwudniowe święto miłośników plakatu, grafiki, malarstwa, ilustracji, książek, fotografii, designu i rzeźby.

Antoni Macierewicz o zmianie traktatów UE

Targi Artystów i Designerów „Nówka Sztuka” to nie tylko unikalna możliwość poznania prac polskich artystów i dizajnerów, ale również nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu. Taka okazja nie zdarza się często. Tegoroczna edycja to jeszcze większa różnorodność prezentowanych prac, co czyni ją wyjątkową na tle wcześniejszych edycji. - W tym roku poszerzyliśmy wydarzenie o sekcję rzemieślników oraz sekcję grafiki warsztatowej. Dla łowców - zaproszone galerie przygotowały specjalnie dobraną kolekcję malarstwa. W trakcie spaceru po 6 galeriach krakowskich będzie można odwiedzić min. wystawę kultowego duetu Studio2 – Darka Vasiny oraz Beti Kotnowskiej w Pałacu Potockich - mówi Alicja Panasiewicz, organizatorka i prezeska Fundacji Nówka Sztuka. Krakowskie targi to współczesna i aktualna sztuka: od malarstwa i grafiki, po ilustracje, kolaże, fotografię i nowoczesny design, a nawet … pokazy sztuki tatuowania. Zaprezentują się na Nówce krakowskie galerie sztuki (podczas spaceru odwiedzimy ich siedziby), ale też – po raz pierwszy – rzemieślnicy. Odbędą się również warsztaty kaligrafii, a specjalnie dla dzieci – warsztaty kolażu.

"Program towarzyszący targom to w tym roku: panele dyskusyjne, które pozwolą uczestnikom jeszcze głębiej zanurzyć się w świat polskiej sztuki i designu, warsztaty mistrzowskie czy konsultacje portfolio z uznanymi przedstawicielami środowiska twórczego. Jest to nie tylko nieocenione wsparcie dla młodych artystów będących na początku swojej kariery, ale również budowanie świadomości sztuki i kształtowanie gustów odbiorców. Wydarzenia towarzyszące odbędą się w Pałacu Potockich" - zapowiadają organizatorzy. Nówka Sztuka to przede wszystkim promocja młodych talentów, ale też zachęcanie odbiorców do inwestowania w oryginalne dzieła sztuki oraz unikalne projekty designu. Stąd też organizatorzy stawiają na bezpośredni kontakt między artystami i odwiedzającymi. Sprawia to, że zakup dzieła sztuki jest nie tylko transakcją, ale staje także wyjątkowym doświadczeniem dla obu stron, nadając kupionej pracy dużo bardziej osobisty wymiar i znaczenie.

W tegorocznych Targach weźmie udział ponad 70 artystów, wybranych przez jury selekcyjne, złożone zarówno z twórców, jak też znawców rynku sztuki, co gwarantuje najwyższy poziom artystyczny tego wydarzenia. Najciekawszej osobowości spośród tegorocznych wystawców Jury przyzna nagrodę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na rozwój kariery artystycznej. Targi potrwają dwa dni (4 i 5 listopada). Artystów będzie można odwiedzać w Pałacu Sztuki (plac Szczepański 4) w godzinach od 11 do 18. Bilety na wydarzenie dostępne są tutaj: https://tiny.pl/cjq75. Prace zakwalifikowanych twórców będą dostępne również na stronie internetowej Nówki Sztuki (https://nowkasztuka.com/) i to aż do 30 listopada 2023 roku. Więcej informacji na temat targów, wystawców, wydarzeń towarzyszących można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Nówka Sztuka. Organizatorem Targów jest Fundacja Nówka Sztuka. Wydarzenie jest częścią festiwalu miejskiego “Sztuka do rzeczy - design w Krakowie” i jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.

Fundacja Nówka Sztuka powstała w Krakowie w 2016 roku i jako organizacja pozarządowa zajmuje się działalnością non-profit. Głównym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój działań twórczych, wystawienniczych, targowych oraz aktywności związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną. Wszystkie cele łączy wspólne przekonanie o dużej wartości działań rozwijających i umacniających postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.