Takie autobusy pojadą z Krakowa do Niepołomic!

"Zmiana ma na celu poprawę komfortu korzystających z linii nr 301, w szczególności pasażerów z Niepołomic, a także Wieliczki. Umożliwiło ją m.in. skorygowanie krawężników przy rynku w Niepołomicach, a także wprowadzenie nowej organizacji ruchu na samym dworcu w tym mieście.

Agloexpresy funkcjonują już w wielu gminach ościennych. Największą popularnością wśród pasażerów cieszą się takie linie jak: nr 301 do gminy Niepołomice, nr 304 do gminy Wieliczka, nr 307 do gmin Zielonki i Michałowice czy nr 310 do gminy Wielka Wieś.

Dzięki wprowadzanym zmianom i udogodnieniom zostaje zwiększona dostępność, a także poprawie ulega jakość podróżowania liniami aglomeracyjnymi. Większa atrakcyjność komunikacji aglomeracyjnej to alternatywa dla podróżowania samochodem osobowym, która w rezultacie odciąża ulice miasta od samochodów prywatnych" - wyliczają urżednicy miejscy.