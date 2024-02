Taki widok rozgrzeje niejedno serce w mglisty dzień! W Nowej Hucie pojawiły się pierwsze przebiśniegi! Aleksandra Łabędź

Mimo że na kalendarzową wiosnę przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, to jej pierwsze oznaki już nieśmiało zaczynają się pojawiać. Najlepszym dowodem pierwszego tchnienia budzącego się życia są przebiśniegi, które już zaczęły się pojawiać w Nowej Hucie. Jak przypomina Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: - To jedne z najwcześniej zakwitających roślin w Polsce, można spotkać je już od początku lutego aż do kwietnia!