Tak ma wyglądać Kraków przyszłości. Strategia rozwoju miasta z metrem, parkami i dzielnicowymi centrami. Potrzebne są miliardy złotych

Kraków już za sześć lat może wyglądać inaczej, a za 26 lat ma to być zupełnie inne miasto, nowoczesne, z dwoma liniami metra, nowymi trasami tramwajowymi, centrami dzielnicowymi, wieżowcami i parkami. Z założeniami strategii rozwoju dla stolicy Małopolski w środę (6 marca) zapoznali się miejscy radni. Mieli sporo uwag.

- Strategia służy temu, by pochylić się nad tym, w jakim kierunku Kraków powinien się rozwijać, jak ma wyglądać za 20, 30 lat. Czy to będzie miasto, które nadal będzie realizowało swoje aspiracje metropolitalne, czy jako jedno z nielicznych w Polsce, drugie po Warszawie albo równolegle z nią będzie przyciągać mieszkańców, czy z przyczyn demograficznych, które są bardzo niekorzystne jeżeli chodzi o Europę, będzie miastem wyludniającym się - mówił wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, który przedstawił założenia zaktualizowanej strategii dla Krakowa do 2030 roku, z perspektywą do 2050 roku.

Nowe linie tramwajowej i budowa metra w Krakowie

W przypadku poprawy transportu miasto planuje budowę nowych linii tramwajowych. Jeżeli pojawią się tylko fundusze unijne to nawet w tym roku może rozpocząć się budowa trasy tramwajowej z Krowodrzy Górki na osiedle Azory. Jednym z priorytetów jest też przedłużenie linii tramwajowej z Małego Płaszowa do Rybitw i na osiedle Złocień. W planach są także linie tramwajowe m.in. z Cichego Kącika na Azory, przedłużenie linii z Azorów do rejonu Galerii Bronowice a nawet dalej do granicy z gminą Wielka Wieś, przedłużenie linii z Ruczaju do granic z gminą Skawina.

- Jak chcemy zachęcić do komunikacji publicznej to musimy mieć bardziej atrakcyjną ofertę pod względem cenowym. Nie ma tego w tym dokumencie - skomentował radny Wojciech Krzysztonek (niezrzeszony). Zaktualizowana strategia dla Krakowa zakłada też rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej i budowę dwóch linii metra. Pierwsza z nich, już prezentowana i przygotowywana, zakłada połączenie z Bronowic przez rejony stadionu Wisły, Akademii Górniczo-Hutniczej, centrum, Olszę do Nowej Huty. Strategia uwzględnia też drugą linię z os. Kliny, przez centrum (Aleje Trzech Wieszczów), do planowanego Nowego Miasta z dzielnicą wieżowców w rejonie Płaszowa i Rybitw.

- Oczekiwaliśmy metra, które mieszkańcy zaakceptowali w referendum. Do tej pory jedyna odpowiedź wiceprezydenta Andrzeja Kuliga była taka: "Zgadzam się, że projektowane tunele będą szersze na wszelki wypadek, żeby metro się zmieściło". To zastanawiające, bo prezydent uziemił studium wykonalności dla metra. Konkluzja tego dokumentu jest taka, że metro jest nieopłacalne, ma być premetrem, a właściwie podziemnym tramwajem. Jeżeli nie mamy fundamentalnego dokumentu, który nas uprawnia do pozyskiwania środków na metro, to jak je mamy pozyskiwać. A teraz w strategii metro widzę - komentował Włodzimierz Pietrus, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa.

Nowe drogi, parki i centra dzielnicowe

Projekt strategii zakłada też domknięcie III obwodnicy samochodowej miasta poprzez budowę tras Pychowickiej (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Księcia Józefa) i Zwierzynieckiej (od ul. Księcia Józefa do ul. Balickiej) z tunelem pod wzgórzem św. Bronisławy oraz w południowej części tras Nowobagrowej (od skrzyżowania ulicy Lipskiej z ulicą Mierzeja Wiślana do skrzyżowania układu komunikacyjnego ulic Wielickiej, Kamieńskiego i Nowosądeckiej) i Ciepłowniczej (pomiędzy ul. Lipską, a rondem Dywizjonu 308).

Dokument uwzględnia też 43 nowe parki, m.in. Rzeczny Tonie, na Białych Morzach w Łagiewnikach, przy ul. Radzikowskiego, Grzegórzecki, Opatkowicki, Barycz, Pękowicki, Leśny Sikornik, Rzeczny Dłubnia, Leśny Wróblowice, Rzeki Serafy, Rzeczny Wilgi, Błonia Wróblowickie, Błonia 2.0 w Nowej Hucie. - Słyszymy o powiększeniu terenów lasów o 70 procent. To jednak wartości księgowe, przekształca się grunty i mówi, że lasów przybywa, a nie przybywa - mówił radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców.

W strategii wskazano też miejsca pod nową zabudowę mieszkaniową, m.in. rejon Płaszowa, Rybitw, gdzie planowane jest tzw. Nowe Miasto, a także Nową Hutę. Rozwiązaniem ma być też budowa wyższych budynków, tam gdzie nie będzie zakłócać to widoku na panoramę miasta. Plany rozwoju zakładają też stworzenie ponad 20 centrów lokalnych.

- Niektóre osiedla są pustynią w dostępie do usług publicznych - przyznał wiceprezydent Jerzy Muzyk. - Centra dzielnicowe powinny zapewniać szybki dostęp do obiektów służby zdrowia, obsługi administracyjnej, domów kultury czy innych miejskich obiektów kulturalnych. To powinny być obszary dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta transportem publicznym. Nie wyobrażam sobie, by dyskusja na temat takich centrów kończyła się w sali obrad. To powinno być wynikiem konsultacji społecznych - dodał.

Inwestycje za ponad 20 miliardów złotych do 2030 roku

Radny Wojciech Krzysztonek przekonywał, że nową strategię dla Krakowa powinna przyjąć rada miasta kolejnej kadencji (wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia). Zwracał też uwagę, że miasto jest mocno zadłużone i trzeba znaleźć pieniądze na wielkie inwestycje.

- Nie ma w tym dokumencie informacji o reformie finansów miasta. Mamy więc piękną wizję, chcielibyśmy pojechać samochodem na wycieczkę, ale jak w siadamy do auta, to się okazuje, że nie ma paliwa, a tu paliwem są pieniądze. Tego brakuje - zaznaczył radny Wojciech Krzysztonek. Radny Łukasz Wantuch z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków" skomentował: - Finanse miasta w dużej mierze zależą od ustaleń ustawowych. Możemy mówić o reformie finansów miasta, ale to musi być połączone z dyskusją w Sejmie. W projekcie strategii w perspektywie do 2030 r. zapisano finansowanie w kwocie ponad 20,4 mld zł: w tym 3,1 mld zł w 2024 r.; 3,6 mld zł - 2025 r.; 3,4 mld zł - 2026 r.; 3,4 mld zł - 2027 r.; 2,6 mld zł - 2028 r.; 2,1 mld zł - 2029 r.; 2 mld zł - 2030 r.

