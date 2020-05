Tak krakowskie bary i restauracje przygotowują się, by znów Was ugościć!

W krakowskich restauracjach, barach i kawiarniach trwają przygotowania do wznowienia działalności. Już w poniedziałek zostaną znów otwarte. Rozpocznie się bowiem trzeci etap łagodzenia - wprowadzonych właśnie w związku z pandemią koronawirusa - obostrzeń i odmrażania gospodarki w Polsce. Odwiedziliśmy dziś kilka znanych i popularnych lokali w stolicy Małopolski. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak ich właściciele i pracownicy szykują się do ponownego przyjęcia klientów.