Tak 28 lat temu powstawało Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Choć charakterystyczny budynek Mangghi stoi nad Wisłą od 28 lat, idea stworzenia w Krakowie muzeum poświęconego Japonii sięga stu lat wstecz, kiedy to pisarz Feliks Jasieński "Manggha" przekazał krakowskiemu Muzeum Narodowemu swoje zbiory przedmiotów związanych z Japonią. Po śmierci pisarza pamiątki trafiły do magazynu, ponieważ Kraków nie dysponował miejscem, w którym można by je pokazać. Wyjątkowo zaprezentowano je publiczności w Sukiennicach w 1944 roku. Wówczas kolekcję Feliksa Jasieńskiego zobaczył nastoletni Andrzej Wajda. To też początek fascynacji reżysera kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni.

Pomysł odżył niemal pół wieku później, kiedy w 1987 roku Andrzej Wajda odebrał nagrodę Kioto - stanowiącą japoński odpowiednik Nagrody Nobla - za całokształt twórczości filmowej i teatralnej, całą sumę - 100 milionów jenów, co pod koniec lat 80. ubiegłego wieku przekładało się na ponad półtora miliona dolarów - przeznaczył na stworzenie miejsca dla zbiorów Feliksa Jasieńskiego.