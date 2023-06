Tajemniczy pomór kotów w całej Polsce. Weterynarze szukają przyczyny

Właściciele kotów alarmują

To tylko informacje od weterynarzy z którymi współpracujemy, a którzy mieli już niestety koty z takimi objawami (4 koty w Poznaniu z 3 gabinetów). Podobne ostrzeżenia pojawiają się w innych miastach.

Bardzo prosimy o zachowanie niezwykłej ostrożności❗

Nie ma co siać paniki, ale można zrobić kilka rzeczy żeby zabezpieczyć nasze domowe mruczki.

- Każdy, kto wypuszcza koty na zewnątrz proszony jest o natychmiastowe zaprzestanie!

Oraz o niewychodzenie z kotami na spacery dopóki sytuacja się nie wyjaśni.

- Wracając do domu powinniśmy koniecznie zdjąć buty i zabezpieczyć je w miejscu, do którego koty nie mają dostępu. To samo dotyczy ubrań. Znaleźliśmy tez informacje o tym żeby buty zdezynfekować. Psom, które wyprowadzamy też warto wyczyścić łapy - tylko specjalnymi środkami przeznaczonymi dla zwierząt!

- Prosi się również o niepodawanie zwierzakom surowego mięsa.

To tylko sugestia, póki nie znana jest droga przenoszenia i nie wiadomo co się dokładnie dzieje.

❗ Bardzo prosimy Was o ostrożność i pilne skonsultowanie z lekarzem weterynarii, jeśli coś niedobrego się dzieje z Waszymi kotami❗

Celowo nie zamieszczamy grafiki tylko ten komunikat do Waszej informacji żebyście mogli zadbać o swoje zwierzaki gdy czekamy wszyscy na więcej potwierdzonych wiadomości.

Te kilka rzeczy każdy z nas może zrobić zanim będzie wiadomo jakie są dokładne wytyczne.

I zanim będą znane wyniki badań wykonanych przez inspekcję weterynaryjną"