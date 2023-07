W Chełmku w Małopolsce kot zdechł na ptasią grypę. Podejrzane mięso z Lidla. Klientka podała je swojemu zwierzakowi na surowo

Sanepid przeprowadził kontrolę w Lidlu w Chełmku

Nie jedzcie surowego mięsa drobiowego. NIGDY

Jak zaznacza Dominika Łatak-Glonek, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi. Jeśli jednak chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego – w tym mięso i jaja, za ich kontrole na etapie hodowli, uboju oraz produkcji odpowiada Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdza produkty pochodzenia zwierzęcego po wprowadzeniu ich do obrotu. Jeśli chodzi o badania mięsa na tym etapie - nie podlegają one badaniom pod kątem obecności wirusów i jest to standard w krajach UE. Wynika to z faktu, że mięso (przede wszystkim drobiowe) nie powinno być spożywane bez odpowiedniej obróbki termicznej, które skutecznie zabija występujące w nim drobnoustroje.