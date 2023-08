Sztuka ludowa na krakowskim rynku. 47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej już wkrótce Aleksandra Łabędź

Znów sztuka ludowa zawita na krakowski Rynek Główny. Już w niedzielę, 6 sierpnia odbędą się pierwsze koncerty, jednak oficjalne otwarcie 47. Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej nastąpi w poniedziałek, 7 sierpnia o godz. 15. Tego dnia występy zespołów folklorystycznych będą trwały od godz. 12. do 18. Tegoroczna edycja targów będzie trwała do 20 sierpnia. Do stolicy Małopolski znów zjadą się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z różnych krajów.