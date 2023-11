Sztuka i ekonomia łączą siły. Przez miesiąc w Krakowie Open Eyes Art Festiwal

Od 7 do 23 listopada potrwa w Krakowie Open Eyes Art Festiwal, cykl interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych będących komplementarną częścią ekonomicznego kongresu Open Eyes Economy Summit.

- Od samego początku przygotowywania kongresu ekonomii wartości Open Eyes Economy Summit postawiliśmy na to, aby działaniom, które polegają głównie na debacie, dyskusji, wymianie poglądów, przygotowywaniu ekspertyz, opracowań towarzyszyły działania o charakterze artystycznym i kulturalnym. Od samego początku były one podejmowane w trójkącie: ASP, NCK i Agencja Artystyczna GAP, przedsięwzięcie, które powstało wewnątrz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – wyjaśnia pomysłodawca kongresu i festiwalu prof. Jerzy Hausner. Open Eyes Art Festiwal powstał w 2021 roku jako kontynuacja wcześniejszego Open Eyes Festiwalu. Jednym z jego podstawowych założeń jest różnorodność i interdyscyplinarność, działanie we wszystkich dziedzinach sztuki: malarstwie, rzeźbie, tańcu, teatrze, filmie, fotografii i grafice, muzyce. Organizatorzy podkreślają także znaczenie współpracy przy tworzeniu wydarzenia. - To festiwal, który w głównej części jest robiony przez artystów i to jest jego odmienność w stosunku do innych festiwali. Współpracujemy już od wielu lat i postanowiliśmy na podstawie tej naszej współpracy rozpętać burzę artystyczną w Krakowie i chcielibyśmy, żeby to bardzo szybko urosło do niebotycznych wielkości – dodaje prof. Andrzej Bednarczyk, rektor ASP.

Na tegoroczną odsłonę Open Eyes Art Festiwalu złoży się kilkanaście wystaw, konferencje, performance oraz projekcja filmu. Kraków będzie otwierał oczy poprzez sztukę w festiwalowym rytmie od 7 do 23 listopada. Na tegoroczną edycję złożą się, m.in. wystawa międzywydziałowych i międzyuczelnianych projektów studenckich „Open Art” prezentowana w poszpitalnych przestrzeniach przy ul. Kopernika 15, która otworzy tegoroczny Festiwal. Prace studentów można będzie zobaczyć do 23 listopada. To wydarzenie o tyle istotne, że – jak podkreśla kuratorka Magdalena Tryb – łączy studentów, pozwala się spotkać i wspólnie pracować w nieoczywistych poszpitalnych przestrzeniach.

9 listopada Galeria Starmach (ul. Węgierska 5) zaprosi na wystawę prac Andrzeja Bednarczyka „Bajki Minotaura”. W pracach, które się na nią złożyły, artysta ukrywa w postaci Minotaura swoje alter ego, pytając o to, czy bohaterowie mitów posiadaliby własną mitologię? Jeśliby istniały legendy, w które wierzył Minotaur, byłyby one mitami w micie. „Minotaur pozostaje ukryty w labiryncie. Jedynym sposobem, aby do niego dotrzeć, wydaje się być wysłuchanie jego bajek” – zapowiada kurator Robert Domżalski. Wystawa potrwa do 9 stycznia.

Gratkę dla miłośników twórczości Tadeusza Kantora szykuje Cricoteka. 13 listopada w Muzeum ASP (pl. Matejki 13, godz. 13.30) oraz w Galerii-Pracowni artysty (ul. Sienna 7/5, godz. 12.00) otwarta zostanie wystawa prac autora „Umarłej klasy” z rzymskiej kolekcji Stefanii i Dario Piga „Tadeusz Kantor Café Europe”. Krakowskie wystawy to prezentacja unikalnego zbioru prac, które można było dotąd zobaczyć na ekspozycjach we Włoszech, a w Polsce po raz pierwszy. Zostaną tu pokazane, m.in. obrazy „Powtórnie zaszedł mi drogę Napoleoński Żołdak z obrazu Goi” i „Ambalaż dechiré” oraz trzy grupy rysunków z serii Głowy, Ambalaże ludzkie i Domy na plaży. Od początku z festiwalem związane jest Nowohuckie Centrum Kultury, które – wzorem lat poprzednich – przygotuje w ramach Open Eyes Art Festiwalu wystawę „Przestrzeń dla sztuki”.

- „Przestrzeń dla sztuki” to cykl wystawienniczy, w którym mieli okazję zaprezentować się na przestrzeni dziesięciolecia bardzo różni artyści, najczęściej byli to emerytowani dydaktycy, którzy wychowali rzesze artystów. W tym roku w przestrzeniach NCK, ASP i galerii UE gościć będą w ramach „Przestrzeni dla sztuki” prace rzeźbiarskie, rysunek i malarstwo Krystyny i Jerzego Nowakowskich oraz twórczość medalierska Jerzego Nowakowskiego – wyjaśnia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury.

Ekspozycja prac Krystyny i Jerzego Nowakowskiego potrwa od 16 listopada do 6 grudnia w Galerii Białej NCK. W ramach tegorocznej odsłony Open Eyes Art Festiwalu zaplanowano również konferencje „Dzień Barwy 2023. Barwa w zachowaniu tożsamości miejsca” oraz „Aneksy kultury. The Space is the Message”. 21 i 22 listopada w centrum kongresowym ICE Łukasz Błażejewski pokaże swój performance „Harmonia Humanoidów” koncentrujący się na relacji między ludźmi a przyrodą, zachęcając do refleksji nad naszym wpływem na planetę.

Festiwal zamknie wystawa Marioli Wawrzusiak i Dariusza Vasiny „Inspiracje Picassem", którą będzie okazja zobaczyć od 23 listopada do 7 grudnia w Instytucie Cervantesa (ul. Kanonicza 12).