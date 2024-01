Szpital Rydygiera w Krakowie: robot da Vinci operuje także na ginekologii. Pierwsze pacjentki już po zabiegach

- Stąd prowadzimy rozszerzoną diagnostykę we własnych przyszpitalnych przychodniach, a także - we współpracy z lekarzami z całego regionu - przekazujemy kobietom szczegółowe informacje o możliwościach szybkiej i nowoczesnej terapii w naszej placówce – wyjaśnia Artur Asztabski, prezes Szpitala Rydygiera.

Do końca 2024 roku krakowski szpital ma możliwość przeprowadzenia ponad 50 takich zabiegów.

- Zabiegi przebiegły bez komplikacji; każdy z nich trwał około dwóch godzin, co oznacza, że operacje robotyczne zostały przeprowadzone w czasie krótszym niż przewidywaliśmy. A zarówno czas trwania operacji, jak i asysta robota są korzystne dla naszych pacjentek, które ze względu na wiek (80 i 76 lat) mają lepsze warunki powrotu do zdrowia – zaznacza dr Marcin Opławski.

- W każdy poniedziałek o godz. 8, bez wcześniejszego zapisywania się czy jakiejkolwiek rejestracji zapraszamy pacjentki ze zdiagnozowanym nowotworem trzonu macicy do naszej Poradni Ginekologii Onkologicznej. Każda pacjentka jest tu natychmiast przyjęta i po konsylium onkologicznym poddana dalszej szybkiej ścieżce terapeutycznej. A jeśli tego wymaga - otrzymuje szybką kwalifikację do refundowanej przez NFZ operacji z użyciem robota Da Vinci oraz późniejszej radioterapii – informuje dr Marcin Opławski.

Kwalifikacja pacjentek do zabiegów jest prowadzona poprzez poradnię ginekologiczną, działającą przy szpital. Co bardzo ważne - wszystkie pacjentki, które mają już rozpoznanie nowotworu i otrzymały diagnozę w jakiejkolwiek innej placówce w Małopolsce, mogą uzyskać - w Poradni Ginekologii Onkologicznej „Rydygiera” - szybką ścieżkę indywidualnej terapii i kompleksowe leczenie.

Szpital zachęca także wszystkie panie, szczególnie te znajdujące w okresie okołomenopauzalnym, które zauważają u siebie niepokojące objawy - do wizyty w szpitalnej poradni. Jest ona czynna codziennie do godz. 17, a wszelka niezbędna wczesna diagnostyka onkologiczna wykonywana jest na miejscu. Pozwala to wychwycić wszelkie zmiany, także te nowotworowe, na wczesnym etapie rozwoju choroby.