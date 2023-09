Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie po modernizacji. Nowy sprzęt i sale czekają na pacjentów

- W Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka przebudowano jeden z budynków kompleksu szpitalnego. Nowoczesny sprzęt i nowe pomieszczenia pozwolą zapewnić bardziej kompleksową opiekę nad chorymi. Całkowity koszt projektu to prawie 13 mln zł, z czego blisko 10 mln to Fundusze Europejskie. Pozostała kwota pochodzi ze środki szpitala oraz Województwa Małopolskiego. Co ważne przebudowa została zrealizowana przez polskich inżynierów i polską firmę - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.