Sześcioraczki z Tylmanowej skończyły roczek. Zobaczcie jak wyglądało świętowanie [21.05.20]

"Dokładnie rok temu o godzinie 10.08 na świecie pojawił się Filip - pierwszy z sześcioraczków. Później co minute na świat przyszły Zosia, Tymon, Nela, Kaja i... kiedy myślałam że wszystkie dzieciaki są już w inkubatorach okazało się że jest z nami jeszcze Malwina-nasza niespodzianka. Kochane dzieci życzę Wam zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! Aby kolejny rok był dla Was równie łaskawy co ten" - napisała na Instagramie szczęśliwa mama.

Nela, Kaja, Malwina, Zosia, Tymon i Filip to pierwsze polskie sześcioraczki w historii. Na świat przyszły 20 maja przez cesarskie cięcie wykonane w 29 tygodniu ciąży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W momencie narodzin rodzeństwo ważyło od 800 do 1300 gramów.