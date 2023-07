Szajka złodziei mieszkała w hotelu w gminie Zielonki. Kradli rowery, laptopy, zegarki, narzędzia elektryczne

Policjanci z powiatu krakowskiego namierzyli i zatrzymali złodziei. Okazało się jednak, że zgłoszone ostatnio kradzieże to tylko część tego co maja na sumieniu. Funkcjonariusze ujawnili u nich różnego rodzaju łupy, które trafiły do policyjnego depozytu. Teraz śledczy ustalają osoby pokrzywdzone w tej sprawie.

Kolejnego dnia, 7 lipca 2023 r. złodzieje usłyszeli łącznie 14 zarzutów. Dotyczyły głównie kradzieży i ukrywania dokumentów, za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto 32-latek dodatkowo usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i broni palnej wraz z amunicją bez wymaganego zezwolenia, co z kolei zagrożone jest karą do 8 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Śledczy ustalili już część osób pokrzywdzonych w tej sprawie i przekazali im odzyskaną własność.