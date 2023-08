Święto Sukiennic w Krakowie. Najstarsze polskie centrum handlowe zaprasza na wspólne celebrowanie

O historii Sukiennic i ich tajemnicach będzie można posłuchać podczas oprowadzań „Sukiennice od A do Z ”. Przewodnicy z Muzeum Krakowa: Justyna Kasińska, Walery Bubień i Emil Bajorek przybliżą zagadnienia związane z dziejami i architekturą Sukiennic, opowiedzą o wielu funkcjach tego miejsca, m.in. handlowej, reprezentacyjnej czy też muzealnej. Bezpłatne oprowadzania rozpoczynać się będą o pełnych godzinach: 13.00, 14.00, 15.00 (wersja po polsku) i 16.00 (wersja po angielsku) przy wejściu do hali kupieckiej od strony pomnika Adama Mickiewicza - pod legendarnym nożem.

Święto Sukiennic będzie też okazją, by zobaczyć, jak wyglądał średniowieczny Kraków. W podróż w czasie można się udać zwiedzając muzeum „Rynek Podziemny” (w godz. 17.00-19.00). Dla turystów odwiedzających Sukiennice i robiących zakupy tego dnia, czekają w sukiennickich kramach gratisowe bilety do muzeum – „Rynek Podziemny”, do wykorzystania od 2 do 4 sierpnia.

Na obchodzone od 2005 roku święto Sukiennic zaprasza Towarzystwo Kram, które współpracując z Muzeum Krakowa, angażuje się w działania na rzecz edukacji historycznej.