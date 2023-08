Święto plonów 2023. 27 sierpnia w Toniach odbędą się krakowskie Dożynki Miejskie Będą też uroczystości w innych dzielnicach

- Czas wakacyjny kojarzy się większości z nas z odpoczynkiem i urlopami. Letnie miesiące to jednak również czas wytężonej pracy na roli. Wraz z zakończeniem żniw w całej Polsce odbywają się liczne święta plonów. Imprez dożynkowych nie mogło więc zabraknąć w Krakowie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę zaprosić Państwa na te wyjątkowe uroczystości. To idealna chwila na odpoczynek w sąsiedzkiej atmosferze – zachęca prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. 27 sierpnia odbędą się aż 3 imprezy miejskie, które zapraszają do udziału w tradycyjnych obrzędach dożynkowych – dodaje.