Święta w zoo, czyli potrawy wigilijne tygrysów i fok [ZDJĘCIA]

Kalendarzowa zima już się rozpoczęła (tej prawdziwej wciąż nie widać), pogoda być może nie zachęca do wyjścia z domu, ale mimo wszystko warto jednak wybrać się na spacer. Dokąd? Najlepiej do krakowskiego ogrodu zoologicznego, gdzie mimo dość niskich temperatur wiele gatunków zwierząt przebywa na zewnątrz. Można zajrzeć np. na wybiegi antylop i słoni, podziwiać wodne harce pingwinów i uchatek albo poświęcić chwilę na podglądnięcie, co też porabiają żyrafy czy małpy.